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6 сентября 2021 г.

Постановление правительства Иркутской области от 3 сентября 2021 года № 629-пп "Об установлении величины прожиточного минимума в Иркутской области на 2022 год"

Дата подписания 3 сентября 2021 г.
Опубликован 6 сентября 2021 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", пунктом 11 Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 года № 1022, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на 2022 год:

1) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения - 12 667 рублей, для трудоспособного населения - 13 807 рублей, пенсионеров - 10 894 рубля, детей - 13 078 рублей;

2) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, в расчете на душу населения - 15 403 рубля, для трудоспособного населения - 16 789 рублей, пенсионеров - 13 247 рублей, детей - 15 903 рубля;

3) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения - 11 844 рубля, для трудоспособного населения - 12 910 рублей, пенсионеров - 10 186 рублей, детей - 12 228 рублей.

2. В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", используется величина прожиточного минимума пенсионера, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области К.Б.Зайцев



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