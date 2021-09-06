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6 сентября 2021 г.

Указ губернатора Ивановской области от 3 сентября 2021 года № 125-уг О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Пункты 6, 7 указа изложить в следующей редакции:

"6. Рекомендовать жителям Ивановской области, состоящим на диспансерном учете в связи с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, соблюдать свою изоляцию на дому до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, сведения о которой можно получить через средства массовой информации либо по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения Ивановской области (8 (4932) 93-97-97).

7. Рекомендовать жителям Ивановской области в возрасте 65 лет и старше соблюдать свою изоляцию на дому до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, сведения о которой можно получить через средства массовой информации либо по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения Ивановской области (8 (4932) 93-97-97).".

2. Пункт 7.1 признать утратившим силу.

3. В пункте 10:

3.1. Абзацы второй, третий подпункта 10.2 признать утратившими силу.

3.2. В подпункте 10.11 слова "в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому" заменить словами "в обеспечении осуществления профессиональной (служебной) деятельности в дистанционной форме".

4. Пункт 26 признать утратившим силу.

5. В пункте 31:

5.1. Подпункты 31.1, 31.4 признать утратившими силу.

5.2. В пункте 31.5 слова ", в том числе лиц, указанных в пунктах 6, 7 настоящего указа, а также численности работников, для которых указанный период является нерабочими днями" исключить.

6. Пункты 32, 33 признать утратившими силу.

7. Подпункт 35.6 пункта 35 признать утратившим силу.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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