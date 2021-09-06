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06.09.2021 15:34
Рубрика: Власть

Лавров: США под предлогом проблем с выдачей виз пытаются выторговать себе преимущества

Текст: Юрий Когалов
Возобновление нормальной работы диппредставительств России и США затормозилось, диалог по вопросам численности персонала практически ни к чему пока не привел из-за стремления Вашингтона выторговать себе преимущества. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

"У нас в отношении дипломатического персонала двусторонний диалог идет, но никуда не движется. Топчется на месте по большому счету", - отметил глава МИД. Как напомнил Лавров, Москва попросила США привести численность персонала в американских дипмиссиях к паритету с количеством российских дипломатов. Согласно новым требованиям, им запрещено нанимать граждан третьих стран, в том числе россиян для выполнения дипломатических функций.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"У нас сейчас паритет объявлен. Они заявили, что им не хватает рабочих рук, поэтому они вынуждены закрыть генеральное консульство и вынуждены практически заморозить всю работу по выдаче виз. Это опять попытки неприличного давления и попытки выторговать себе какие-то односторонние преимущества", - заявил Лавров.

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее отмечал, что и прежде возникали проблемы с выдачей или продлением виз американской стороной. И сталкиваются с ними чаще всего именно российские дипломаты. А после принятия ответных мер на враждебные действия США, в том числе объявления паритета, американская сторона еще сильнее ужесточила процедуры выдачи виз. США из-за окончания действия виз были вынуждены покинуть 24 дипломата.

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