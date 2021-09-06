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6 сентября 2021 г. 19:01
Общество
Текст: Владимир Емельяненко

На Чудском озере откроют памятник Александру Невскому

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости
Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

Мемориал в честь легендарного русского полководца и государственного деятеля князя Александра Невского откроют на Чудском озере 11 сентября 2021 года. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает РИА Новости.
Показаны редкие документы о Невском

Церемония открытия памятника в честь Невского запланирована на 11 сентября, примерное время открытия - 14.00.

Мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной" создан по поручению президента России Владимира Путина и по инициативе председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).

Памятник установлен в деревне Самолва Гдовского района Псковской области на берегу Чудского озера. Его высота достигает 15 метров. Помимо памятника в Самолве будет создан музейный павильон, где разместится диорама "Ледовое побоище" и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе научной поисковой экспедиции Российского военно-исторического общества (РВИО).

Ожидается, что в церемонии открытия памятника примут участие представители Минобороны России, РИО, РВИО и другие высокопоставленные гости.

Темы дня:
#история
#памятники
#юбилеи
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