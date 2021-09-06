На выборах в Госдуму досрочно проголосовали почти 30 тысяч россиян

Центризбирком на заседании в понедельник обнародовал статистику по досрочному голосованию на выборах в Госдуму.

По словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, всего к вечеру воскресенья проголосовали 29 628 человек, из них 24 754 - в труднодоступных местностях, 4 874 - на судах, которые будут находить в плавании в дни голосования, а также 2 437 человек за рубежом, в шести странах.

Напомним, согласно закону о выборах депутатов Госдумы, избирательные комиссии регионов вправе организовать голосование в труднодоступных местностях и на судах, уходящих в плавание, не ранее чем за 20 дней до основной даты выборов, а ЦИК может разрешить досрочное голосование участковым комиссиям за рубежом не ранее чем за 15 дней до дня голосования.