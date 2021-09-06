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06.09.2021,  
10:47
Текст:  Антон Валагин

Названа ахиллесова пята авианосцев США

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org

Малый боевой радиус палубных истребителей F-18 Super Hornet резко снизил эффективность американских авианосцев. Это было приемлемо после окончания холодной войны, но является тревожным сигналом сейчас, на фоне растущий возможностей России и Китая, пишет MilitaryWatch.

Фото: YouTube
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Принятый на вооружение в 2001 году Boeing F-18 должен был стать единым палубным истребителем ВМС США, сменив ударный A-6 Intruder и дальний перехватчик F-14 Tomcat. Предполагалось, что таким образом ВМС США снизят расходы на содержание корабельной авиации. К тому же у F-18 имелась модификация для радиоэлектронной борьбы, E/A Growler.

Однако со временем выяснилось, что переход с Tomcat на Super Hornet снизил зону влияния авиакрыла на ошеломляющие 77 процентов. В годы окончания холодной войны это сочли приемлемым - реальных противников у США не было, а обслуживание F-14 требовало огромных денег. Однако сейчас Китай, Россия и Северная Корея создали новые классы дальнобойных противокорабельных ракет, заставляя авианосные ударные группы держаться подальше от берега.

Таким образом американскому флоту придется подождать палубного истребителя следующего поколения, прежде чем ввязываться в морской конфликт с серьезным противником. Планы увеличения дальности Super Hornet за счет установки дополнительных баков успехом не увенчались.

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