Объявлены победители Fintech-хакатона конкурса "Цифровой прорыв"

Завершился пятый хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", посвященный финансам, банкингу и страхованию. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

На хакатоне "Финансы. Банкинг. Страхование" были представлены 8 задач от следующих кейсодержателей: Госкорпорации "Росатом", Министерства финансов РФ, Accenture, Balance Platform, ВТБ, ПСБ, Международного аэропорта Шереметьево и Министерства финансов Республики Карелия.

На протяжении 48 часов 147 команд из 71 региона России занимались решением кейсов из финансовой отрасли, 120 команд дошли до защиты проектов. Цифровая трансформация, геймификация, Web, блокчейн, анализ данных - этим и другим направлениям были посвящены кейсы хакатона. По итогам конкурса были определены 24 команды-победителя, участники представили 113 решений. Во время хакатона участникам помогали и оценивали их 143 специалиста (эксперты, трекеры, жюри, ревизоры, ревьюеры).

"Наши участники предложили интересные и эффективные решения кейсовых заданий, а значит, совсем скоро какие-то из предложенных решений могут быть реализованы. Примечательно, что целых два кейса на этом хакатоне были управленческими, т.е. для их решения нужно было разработать не код, а концепцию или дорожную карту. Участники этого хакатона могли работать не только в онлайн-формате, но и на 14 офлайн-площадках, расположенных по всей стране. А еще параллельно с хакатоном амбассадоры конкурса провели в рамках ВЭФ деловую секцию о развитии бизнеса в цифровую эпоху", - отметил Антон Сериков, заместитель генерального директора "Россия - страна возможностей".

Следующий полуфинал конкурса "Цифровой прорыв" пройдет 24-26 сентября и будет посвящен обществу, качеству жизни и социальной поддержке. Регистрация открыта до 19 сентября.

Подробнее о конкурсе: https://leadersofdigital.ru/