Первый полет самолета через тоннель показали на видео

Каскадер пилотажной группы Red Bull Дарио Коста установил пять мировых рекорда, благополучно пролетев сквозь два автомобильных тоннеля в Стамбуле. По точности действий трюк можно сравнить с продеванием нитки в игольное ушко, с той лишь разницей, что "нитка" двигалась со скоростью 245 км/ч.

Маршрут протяженностью около 2,5 километра был преодолен за 43 секунды. Коста поднялся в воздух в первом тоннеле, преодолел открытый промежуток между первым и вторым переходами и пролетел второй тоннель, следуя его изгибам. Расстояние между концами крыльев его моноплана и стенами было всего четыре метра. Чтобы не задеть потолок, самолет двигался на высоте менее двух метров. Вылетев из тоннеля, Коста выполнил праздничную петлю.

- Казалось, все происходит очень быстро. Но когда я вышел из первого тоннеля и боковой ветер стал сдвигать самолет вправо, в моей голове все замедлилось. Я просто сосредоточился на том, чтобы вернуть самолет на правильный путь и войти в другой тоннель, - приводит слова пилота The Drive.

Полет Косты на акробатическом моноплане Zivko Edge 540 признан первым пролетом самолета через тоннель, первым произведенным в тоннеле взлетом, первым полетом аэроплана через два тоннеля, самым продолжительным полетом под твердым препятствием и самым продолжительным полетом через тоннель. Все достижения зафиксированы представителем Книги рекордов Гиннесса.