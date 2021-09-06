Почему Аляска, ставшая 200 лет назад русской землей, оставалась ею только 46 лет

Нести тяжело - бросить жалко.

Разговорный фразеологизм

В. Латынцев. Благословение алеутов на промысел. 2008 год.

Это мог быть наш праздник. Ровно 200 лет назад, 4 сентября 1821 г. (по старому стилю) вышел указ Александра I, которым Аляска была признана российской землей. "Производство торговли китовой и рыбной ловли и всякой промышленности на островах, портах и заливах и вообще по всему Северо-Западному берегу Америки, начиная от Берингова пролива до 51˚ Северной широты, также по островам Алеутским … предоставляется в пользование единственно Российским подданным" 1

Статус подтвержден конвенциями России с Британией и США 1824 и 1825 гг.

Но все-таки праздник в тех краях другой. Это - День Аляски, 18 октября. Именно в этот день в 1867 г. состоялась церемония передачи Аляски от России - США.

Как к этому относиться? Горевать? Искать заговоры? Нет, лучше всего попытаться понять, почему так произошло.

Почему мы не живем в стране, лежащей на двух континентах и занимающей площадь на 1,7 млн кв. км (на 10%) больше, чем сегодня?

Карта Русской Америки.

Дежнев, Беринг, Крузенштерн…

История Аляски / Русской Америки может быть представлена как героический рассказ об экспансии империи на восток, о десятках географических открытий, о кругосветных плаваниях, о ярчайших именах мореплавателей и первопроходцев, осваивающих новый континент.

Семен Дежнев (1605—1673), Витус Беринг (1681—1741), Иван Крузенштерн (1770—1846).

И это правда.

Начиная с XVII века в Северо-Западной Америке появляются российские подданные. Дежнев, Беринг, Чириков, Креницын, Левашов, Крузенштерн, десятки других мореходов, люди отчаянного риска. Можно снять десятки блокбастеров о том, как "брались" на парусах моря, как в войнах с туземцами завоевывался восточный фронтир Российской империи.

Можно создать свой "Моби Дик", ибо все освоение Аляски основывалось на охоте на морского зверя.

На Аляске сосредоточено 63% запасов золота всей арктической зоны2 - только в ХIХ веке из ее недр извлекли более 2200 тонн желтого металла.3 Это земля нефти и газа, не говоря уже о природных красотах. Но все-таки почему ушла от нас эта лакомая земля?

Вид на столицу русской Аляски - Ново-Архангельск.

За что боролись

Один из ответов - нехватка людей. В Русской Америке их всегда было очень мало, 200-600 русских поселенцев почти 100 лет (табл. 1). Плюс креолы (от смешанных браков), алеуты, эскимосы (аглегмюты, агульмюты, кускоквимцы, малемюты, чугачи), индейцы (квихпахцы, колоши, кенайцы, колчане, медновцы, угаленцы), унаглюты, инкалиты, курильцы (айны), тунгусы и т.д.4.

Всего 7-9 тыс. чел., считавших себя "людьми России".

Гораздо больше было тех, кто отказывался считать, что живет в Российской империи. "…Диких считалось в 40-х годах … до 36000 душ"6. "Народ деятельный… мстительный, равнодушный к телесным страданиям и даже к смерти, и безумно оспаривающий свою дикую независимость… Население в обитаемых ими местностях наших колоний простирается свыше 40000 человек, большею частью хорошо вооруженных"7.

Речь об индейцах - колошах (тлинкитах) (1860 г.).

Русская Америка - это история не только торговли, но и бесконечных конфликтов с индейцами, когда пришельцы "загнаны" за стены поселений и любой выход за них грозит смертью. Сотни столкновений, восстание тлинкитов 1802 г. - разве можно "освоить" новые земли, имея только 200-600 русских? "Оседлая колонизация посредством эмиграции невозможна и не состоится"8.

За 100 лет (70-е годы XVIII века - 1867 г.) было создано около 60 русских поселений. Тем не менее из 595 русских 87% жили в Ново-Архангельске (столица) и на Кадьяке (один из Алеутских островов) (1860). 80% из них были заняты в обороне, управлении, техобслуживании флота9. Семь обер-офицеров, 179 солдат (нижних чинов сибирских линейных батальонов), почти 100 управляющих, бухгалтеров, конторщиков, писарей, 27 лиц духовного звания…10 Крошечный остров среди бескрайних земель и десятков тысяч индейцев, не желавших никому "принадлежать".

Р. Хук. Индейцы атакуют русское поселение.

Без переселенцев

Почему за 100 лет не случилось больших волн переселенцев, как в США?

Такие миграции сделали бы Аляску действительно русской. В России в начале XIX в. жили больше 40 млн чел., в 1860-х - больше 70 млн. В США, купивших Аляску, в 1800 г. было чуть больше 5 млн чел., а в 1870 г. - 39 млн, вдвое меньше, чем в России.

Есть три ответа на этот вопрос.

Первый - крепостное право. Русские были закреплены в отличие от эмигрантов в США, которые в поисках лучшей жизни могли свободно проникать куда угодно. В России в 1859 г. было 23 млн крепостных, в Европейской России - 37,5% населения, в Смоленской губернии - 69%, Тульской - 69%, Калужской - 62%, Нижегородской - 59%, Владимирской - 58%, Костромской - 57%, Ярославской - 57%, Рязанской - 57% и т.д.11

Второй - неосвоенные пространства за Уралом. Там было чем заняться, и жили всего лишь 4,2 млн чел.12

Третий - проблемная модель общества и экономики в Русской Америке. До начала XIX века там вольница, борьба купеческих компаний, первопроходцы и герои при самых жестоких нравах (Шелиховы, Голиковы, Мыльниковы, Лебедев, Баранов и др.). До 80 купеческих экспедиций на кораблях13, с высочайшими рисками, с частыми крушениями судов. Ядро экономики - пушной промысел, сверхприбыльная добыча морского зверя, гигантские флотилии в 300-500 байдарок, совершавшие морские переходы по 2000 верст без парусов14. Соотношение русских и "туземцев" - 1:25. Туземцы - основные добытчики. Они де-факто рабы (так называемые каюры, 1/10 туземцев) или жестоко эксплуатируются ("вольные алеуты"). Купить у них добычу дешево, припасы продать задорого, еще и в долг15.

В этом жесточайшем мире была свобода воли и конкуренции. С начала XIX века ее не стало.

Александр Баранов (1747–1819).

Издержки монополии…

С 1799 г. Русской Америкой монопольно владела Российско-Американская компания (РАК), созданная из двух частных купеческих компаний указом Павла I "под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством". Эта акционерная компания, подчиненная прибыли и дивидендам, с правлением в Петербурге, закрывает Аляску для любых других добытчиков, выполняя одновременно функции государства, при поддержке казны. Ей даруются привилегии владеть, пользоваться всем, что есть на Аляске, на ее поверхности и в недрах, любыми "промыслами и заведениями", занимать новые земли в российское владение, "заводить заселения и укрепления", производить мореплавание и торговлю "со всеми около лежащими Державами". Всем остальным это за‑ прещается. "Подписано собственною Его Императорского Величества рукою тако "быть по сему"16 1799 года июля 8‑го дня".

А какой результат?

Мельчайшая по населению русская колония, ноль эмиграции из России при растущем человеческом и торгово‑промышленном давлении США. Треть русских - солдаты. У главных правителей Аляски - конфликт интересов.

Они и "губернаторы", назначаемые императором, и нанятые служащие РАК, обязанные дать прибыль. Местное население сокращается (эпидемии), хотя эксплуатируется мягче, чем раньше. С конца XVIII в. число алеутов упало "более чем наполовину"17.

Алеуты в байдарках. Гравюра XIX века.

… и пушной экономики

Еще одна причина потери Аляски - незначительность экономики. Ее основа - добыча морского зверя. Но уже в XVIII в. началось кратное падение его численности (табл. 2). Причины - истребление охотой (пусть и с попытками восстановить стадо) и вымирание людей, "туземцев", они - главные в пушной охоте.

"…Единственный промысел, которым … еще можно заниматься … есть торговля пушным товаром. Все другие предприятия, как например, исследование и обработка разных руд … не могут принести пользы, ибо доставка всех нужных материалов … и самих рабочих будет стоить огромных издержек и встретит много непреодолимых преград, в особенности вывоза руды…

Нет надежды, что подобные предприятия когда-либо могли принести малейшую выгоду … разве только в случае, когда бы в этих местах открыто было присутствие богатых золотых россыпей"19.

"Лесная, горная и рыбная торговли значительными быть не могут"20.

Чем же тогда заниматься?

РАК уходит на сушу (добыча и выкуп у индейцев пушнины) и в торговлю чаем. Чай?

А при чем здесь Аляска? Чай стал давать почти 50% выручки РАК. Выручка за 1850-1859 гг. - 8,53 млн руб., в т. ч. от чая - 4,1 млн, от пушных промыслов - всего 1,71 млн. Расходы за это время - 8,53 млн руб., в т. ч. дивиденды - 1,35 млн, пошлины за чай - 1,76 млн, "за провоз и укупорку чаев" - 0,59 млн, в капитал - 0,13 млн21. Акционеров - до 700 лиц (1861)22. В 1822-1860 гг. им выданы 4,5 млн дивидендов "уже лет 20 сряду, на акцию в 500 р. асс.", до 30-40% к номиналу, в рублях серебром23.

Чай чаем, но сама Аляска малоприбыльна, временами убыточна, хотя ее хозяйство разрослось. 32 "заведения", в т. ч. кузницы, слесарные, столярные, токарные, купорная (приготовление бочек), кожевенные (для выделки шкур), прядильная, скорняжная, прачечная, медно‑ и чугуннолитейная вагранка и цинковальная, инструментальная, мукомольные и крупяная мельницы, пильные заводы, кирпичный завод24.

13 судов, в т. ч. 4 парохода. Пароход "Баранов", из кипариса, обшит медью, построен на месте, в Ново-Архангельске, и о нем сказано: "Хорош, хотя и некрасив"25. Деньги - "кожаные марки", прямоугольные разноцветные "кусочки дубленой тюленьей кожи со штемпелем РАК"26.

Но жить за счет "своего" - выращенного, добытого, сделанного - Аляска не может.

Как заметил главный правитель Русской Америки Ф. Врангель в 1834 г., в колонии "всегдашнее оскудение в наиважнейших предметах"27. Издержки на доставку провизии и изделий из России и отчасти США огромны, десятки погибших судов, особенно в первую четверть XIX века. Для снабжения РАК было организовано первое российское кругосветное путешествие Крузенштерна и Лисянского (1803-1806).

За ним в 1803-1868 гг. - более 50 плаваний от Финского залива до Аляски, частью кругосветных, с вывозом обратно пушнины28. Через Сибирь удавалось "протащить" только 10-30% поставок29.

Э. Лойце. Подписание договора о продаже Аляски. 1868 год.

Выбор высоких инстанций

Итак, на одной чаше весов - огромные владения, Россия - в Тихом океане и в Арктике, на двух континентах. Указ 1821 г. - наша гордость и слава.

На другой - издержки. У высоких инстанций масса доводов, чтобы избавиться от Аляски.

Первый - все равно ее потеряем, столкнемся с США. С ней сильнее конфликты с западными державами. Лучше продать, чем воевать, удержать не сможем.

Второй - особой пользы нет и не будет. Нам есть что делать в центре России, огромные пустые пространства за Уралом. Великий князь Константин, брат Александра II: Россия "должна всячески укрепляться в центре своем"30.

Третий - колонизировать все равно не сможем, нет человеческих сил.

Четвертый. РАК, "не принося ровно никакой пользы отечественной промышленности, действует еще во вред туземному населению…"31. Жить самостоятельно не может. Пятый. Продать можно выгодно, деньги нужны.

Были, впрочем, и другие голоса. "Что касается до положительных выгод, то … они принадлежат только будущему, но … нынешнее поколение имеет святую обязанность сохранить для будущих поколений каждый клочок земли, лежащей на берегу Океана, имеющего всемирное значение"32. Это из отчаянной записки Ф. Остен-Сакена, посланной в день решающего совещания у императора (16.12.1866 г.). Замечательный, между прочим, был ученый, путешественник, чиновник МИД.

Но редко когда размышления о будущих поколениях берут верх.

Банковский чек на 7,2 млн долларов, выданный для покупки Аляски.

Песня на память

От рождения идеи продать Аляску (1857) до передачи ее США (1867) прошло 10 лет. Сделка готовилась в тайне.

Цена Аляски - 7,2 млн долл., за вычетом предпродажных расходов - 7,035 млн долл., по курсу 1 руб. 60 коп. за доллар - 11,26 млн руб., из них чуть больше 1 млн было выплачено РАК за ликвидацию дел и вывоз персонала. Остаток - 10 млн руб.

Доходы российского государства за 1867 г. - 444 млн руб. (гос. роспись доходов и расходов на 1868 г.). Поступления за Аляску - 2,3% доходов за год.

Следы Русской Америки немедленно стали смываться. До 270 русских из 500 чел., находившихся на Аляске, сразу же вернулись в Россию33.

Этим все и закончилось, а на память - песня всесильного Баранова, первого Главного правителя Русской Америки (1799): "Ум российский промыслы затеял, людей вольных по морям рассеял, места познавати, выгоды искати, Отечеству на пользу, в монаршую честь"!34 Не получилось!

Еще раз - почему?

Модель Русской Америки - сверхжесткая, сырьевая, основанная во многом на внеэкономическом принуждении, на сужающихся запасах сырья, глубоко зависимая от чрезвычайно дорогих внешних поставок, не подкрепленная вольной эмиграцией и притоком капиталов, со сверхмалой человеческой базой, не способной "взять земли". Такая модель привела к тому, что Аляска стала для государства "чемоданом без ручки", находясь под сильным давлением эмигрантских сообществ США.

История с Аляской - метафора, демонстрация того, что бывает, когда модель общества и экономики неправильна. Тогда земли и люди теряются неизбежно. Не сегодня, так завтра.

Не завтра, так через год. Но обязательно теряются. А как сделать, чтобы история с Аляской не повторилась? Ответ - найти такую модель экономики, которая бы давала максимум динамики.

Внешнее давление, попытки вытеснения будут всегда. Важно, как мы ответим на них.

1. Указ Александра I от 4.09.1821 г. № 28747, см.: ПСЗ Российской империи, Т.37. С. 903

2. Бортников Н., Лобанов К. и др. Арктические ресурсы золота в глобальной перспективе // Арктика: экология и экономика, 2014 №4. С. 34

3. Там же. С. 34

4. Доклад Комитета об устройстве русских американских колоний. Ведомость о числе присоединенных к православной греко-российской церкви инородцев. СПб.: В тип.департамента внешней торговли, 1863 Федорова С. Русское население Аляски и Калифорнии. М.: Наука, 1971 С.136, 248-251

6. Доклад Комитета об устройстве. Ч. I. С.44 Там же. Ч. II. С. 528-529.

8. Там же. Записка бергмейстера Фуругельма. С. 580

9. Федорова С. Указ. соч. С.246

10. Доклад Комитета об устройстве. Ведомость о числе лиц, состоящих на службе в колониях

11. Крепостное население в России по 10-й народной переписи. Стат. иссл. Тройницкого А. СПб.: ЦСК, 1861 С. 51, 83, 85

12. Там же. С. 82

13. История Русской Америки 1732-1867. Т. 1 М.: Межд. отношения, 1997 С.445-454

14. Там же. С.176

15. Там же. С. 176-179

16. Привилегии, высочайше пожалованные компании. См.: Тихменев П. Историческое обозрение образования Российско-Американской компании и действий ее до настоящего времени. Ч. I. СПб.: Тип. Веймара, 1861 С. 19-21.

17. Доклад Комитета об устройстве. Ч. II. С. 398

18. Там же. Сравнит. ведомость пушным промыслам

19. Доклад Комитета об устройстве. Записка капитан-лейтенанта Вермана. С.601

20. Там же. С. 572

21. Там же. Приложения. XXII, XXIII.

22. Там же. С. 603

23. Там же. С. 563

24. Доклад Комитета об устройстве. Ведомость мастерским и заведениям. 1861 г.

25. Там же. Ведомость о колониальных судах к 1 июля 1860 г.

26. История Русской Америки 1732-1867. Т. 2 М.: Межд. отношения, 1999 С. 149

27. История Русской Америки 1732-1867. Т. 3 М.: Межд. отношения, 1999 С. 304

28. Там же. С. 306-310

29. Там же. С. 311

30. Там же. С. 386

31. Там же. С. 391

32. Там же. С. 432

33. Там же. С. 472, 475, 479, 484