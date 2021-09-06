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06.09.2021 09:14
Рубрика: Власть

Подготовлен законопроект, закрепляющий понятие "геноцид народов СССР"

Текст: Иван Петров
Подготовлен проект закона, который нормативно закрепит в нашем законодательстве понятия "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза". Об этом в понедельник сообщил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Глава надзорного ведомства выступил на открытии международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы" (в рамках проекта "Без срока давности").
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

По словам Краснова, разработанный законопроект закрепляет незыблемость признанных Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права, а также вводит нормативное определение таких понятий, как "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза". Кроме того, законопроект предусматривает запрет реабилитации и пропаганды нацизма, добавил генпрокурор. "Наконец, этим законопроектом регламентируется правовой статус комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне", - уточнил глава надзорного ведомства.

Фото: РИА Новости
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Вместе с тем Игорь Краснов призвал проработать вопрос о "дополнительной правовой регламентации увековечения памяти мирного населения Советского Союза, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны. Поскольку, по его словам, положения действующего закона распространяются только на лиц, погибших при выполнении воинского долга и боевых задач в ходе военных действий.

Еще одной предложенной генпрокурором инициативой стала - отнести оправдание и пропаганду нацизма к разряду экстремистской деятельности.

"Убежден, что все эти меры позволят не только устранить пробелы в правовом регулировании, но и будут иметь важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций России на международном уровне по воспрепятствованию фальсификации фактов о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", - резюмировал он.

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Власть Работа власти Общество История Правительство Генпрокуратура Вторая мировая война Законопроекты и комментарии

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