Появился первый тизер документалки о Led Zeppelin

На Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера документального фильма Becoming Led Zeppelin об истории одной из самых успешных британских рок-групп Led Zeppelin.

Режиссером картины стал Бернард МакМахон (American Epic), а продюсованием занялась Эллисон МакГурти. Зритель познакомится с особенности жизненного пути каждого из четырех участников - Роберта Планта, Джимми Пейджа, Джона Пола Джонса и Джона Бонэма до судьбоносной встречи в 1968-м году.

Имея за плечами опыт работы в разных малоизвестных музыкальных коллективах, они создают группу, которая к 1970-му году умудряется завоевать США и подняться на первое место в мире по популярности.

Целью режиссера было создать фильм-мюзикл и, по его словам, это удалось, сообщает портал Deadline.