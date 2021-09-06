Полет модели Су-75 показали на видео

В Сети появилось видео полета радиоуправляемой модели перспективного российского бомбардировщика Су-75 Checkmate.

Прототип самолета всего месяц назад показали на МАКС-2021, а умельцы (судя по закадровым переговорам, не из России) уже изготовили хорошо детализированную летающую копию размером с коробку из-под обуви. Тягу самолетику придает мощный вентилятор, ротор которого напечатан на 3D-принтере.

Модель оснащена всеми необходимыми самолету органами управления, способна взлетать и садиться на неподготовленные площадки, выполнять несложный пилотаж.