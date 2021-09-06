Противоборствующие стороны применили танки в боях за Панджшер

В Афганистане в прошедших боях в районе северной провинции Панджшер использовались старые танки производства СССР.

Tanks are targeting fortifications above Rukha. In that sector there are hundreds of #IEA fighters #Panjshir #Afghanistan pic.twitter.com/YwKeZ9RivS — Abu Drexy Khorasani (Drexy Baba) (@RisboLensky) September 5, 2021

Мы уже писали о замеченном здесь Т-62М, явно ранее принадлежавшем 40-й армии Ограниченного контингента советских войск и переданном войскам Мохаммада Наджибуллы. За более чем три десятка лет он неоднократно менял хозяев.

Судя по появившимся в Сети видеокадрам, боевая машина на этот раз досталась "Талибану" (запрещенная в России организация), причем внешне практически целой. Силы сопротивления бросили ее на горной дороге, возможно из-за возникшей технической неисправности.

Однако атаковавшие боевики не стали ее уничтожать, решив, вероятно ее эвакуировать для дальнейшего использования в своих целях. Американцы оставили большое количество оборудования и снаряжения, но это только бронированные автомобили и БТР.

В свою очередь, талибские формирования также пошли в наступление при поддержке тяжелой бронетехники. Они тоже использовали "шестьдесят вторые", правда, ранних версий, без дополнительного бронирования.

В обнародованном ролике демонстрировалось, как Т-62 вел обстрел позиций противника из своей 115-мм гладкоствольной пушки.

Интересно, что ведущий огонь танк - не совсем исправный. У него отсутствует один из опорных катков. Возможно, он был потерян во время последних событий, но не исключено, что в таком виде его подобрали на одной из площадок хранения техники.

Также талибы перебросили в этот район Т-55, который использовался как подвижная огневая точка. По некоторым данным, этот танк ранее принадлежал одному из подчинявшихся проамериканскому режиму формирований.

Tanks on high altitudes? Whatever the outcome will be , battle for #Panjshir will be epic. And tragic #Afghanistan pic.twitter.com/YwLfRtOulK — Abu Drexy Khorasani (Drexy Baba) (@RisboLensky) September 3, 2021