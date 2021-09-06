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06.09.2021,  
19:21
Текст:  Алексей Моисеев

Противоборствующие стороны применили танки в боях за Панджшер

В Афганистане в прошедших боях в районе северной провинции Панджшер использовались старые танки производства СССР.

Мы уже писали о замеченном здесь Т-62М, явно ранее принадлежавшем 40-й армии Ограниченного контингента советских войск и переданном войскам Мохаммада Наджибуллы. За более чем три десятка лет он неоднократно менял хозяев.

Судя по появившимся в Сети видеокадрам, боевая машина на этот раз досталась "Талибану" (запрещенная в России организация), причем внешне практически целой. Силы сопротивления бросили ее на горной дороге, возможно из-за возникшей технической неисправности.

Однако атаковавшие боевики не стали ее уничтожать, решив, вероятно ее эвакуировать для дальнейшего использования в своих целях. Американцы оставили большое количество оборудования и снаряжения, но это только бронированные автомобили и БТР.

В свою очередь, талибские формирования также пошли в наступление при поддержке тяжелой бронетехники. Они тоже использовали "шестьдесят вторые", правда, ранних версий, без дополнительного бронирования.

В обнародованном ролике демонстрировалось, как Т-62 вел обстрел позиций противника из своей 115-мм гладкоствольной пушки.

Фото: Александр Кряжев \ РИА Новости
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Интересно, что ведущий огонь танк - не совсем исправный. У него отсутствует один из опорных катков. Возможно, он был потерян во время последних событий, но не исключено, что в таком виде его подобрали на одной из площадок хранения техники.

Также талибы перебросили в этот район Т-55, который использовался как подвижная огневая точка. По некоторым данным, этот танк ранее принадлежал одному из подчинявшихся проамериканскому режиму формирований.

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