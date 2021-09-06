В статье, опубликованной 12 июля на сайте Президента России и получившей широчайший резонанс, В.В. Путин коснулся вопроса о вхождении Закарпатской Украины, или Подкарпатской Руси, в состав СССР1. В феврале 2020 года был рассекречен ряд документов, которые позволяют расширить наши знания об этом весьма показательном событии. Документы публикуются впервые.





Самоопределение без давления

Закарпатская Украина до 1918 года была частью Австро-Венгерской империи, а после ее поражения в Первой мировой войне по решению Парижской мирной конференции досталась новорожденной Чехословацкой Республике. При этом немалая часть населения региона, преимущественно состоявшего из русинов, русских и украинцев, тяготела к "великой России" и требовала вхождения в ее состав, однако победа большевиков в Гражданской войне перечеркнула эти чаяния2.

Два десятилетия Подкарпатская Русь входила в состав Чехословакии на правах автономии, а в 1938 году, после мюнхенского сговора, оказалась оккупирована венгерскими войсками. Поэтому в октябре 1944 года Красную армию, освободившую братский народ "от ига мадьярских фашистов", в Закарпатье встречали особенно тепло. А уже в ноябре в Москву и Лондон, где базировалось Чехословацкое правительство в изгнании, посыпались петиции местного населения с просьбой передать Закарпатскую Украину в состав УССР.

Жители освобожденного села угощают красноармейцев. Восточно-Карпатская операция. 1944 г. Фото: МАММ/МДФ

"Родина" публикует донесения члена Оргбюро ЦК ВКП(б), члена военного совета 4-го Украинского фронта, освободившего Закарпатье, Л.З. Мехлиса и первого секретаря ЦК КП Украины, председателя Совнаркома УССР Н.С. Хрущева, свидетельствующие о том, что процесс национального самоопределения проходил без давления, но не без участия Коммунистической партии Украины.

Нужно подчеркнуть, что президент Чехословакии Эдвард Бенеш считал вопрос национального самоопределения русинов делом времени и еще в 1939 году говорил о готовности передать Закарпатскую Украину Советскому Союзу, о чем неоднократно напоминал Сталину в ходе переговоров в январе 1945 года. Более того, в послании от 29 января 1945 г. Бенеш заверил: "Мы не сделаем этот вопрос предметом каких-либо дискуссий или вмешательства других держав. Мы желаем идти на эвентуальную (заключительную. - Авт.) мирную конференцию с тем, чтобы этот вопрос был уже окончательно решен в духе полной дружбы с Вами"3. Поэтому после завершения военных действий в Европе, 29 июня 1945 года, двустороннее советско-чехословацкое соглашение утвердило включение бывшей Подкарпатской Руси в состав Украинской ССР.

Союзники узнали об этом соглашении постфактум, что вызвало протест Великобритании. Дипломатическая нота британского посла в Москве А. Керра и ответное послание В. Молотова также публикуются впервые.

Л.З. Мехлис (1889-1953).

Донесение Л.З. Мехлиса И.В. Сталину

13 ноября 1944 г. От т. Мехлиса

Москва, ЦК ВКП(б)

Товарищу Сталину

12 ноября состоялся городской митинг населения города Густе4 и его окрестностей, посвященный увековечению памяти освобождения города. На митинге присутствовало городское и сельское население, а также делегация, посланная населением города Рахов. Делегацию возглавлял священник Юрий Шеллевер. На митинге выступил с докладом председатель Народного Комитета города Густе Сикура, который сердечно благодарил Красную армию за освобождение города и закарпатского народа. Сикура призвал граждан города и сел вступать добровольно в Красную армию, что будет лучшей благодарностью и помощью Красной армии. Когда Сикура предложил поставить памятник в честь Красной армии и переименовать площадь города в площадь Красной армии, тысячная толпа ответила ему: "Ура", "Хай живе Красная армия, хай живе наш освободитель маршал Сталин".

Сикура, дав историческую справку о развитии закарпатского народа, заявил: "Довечно наши мечты - это жить в одной семье с украинским народом Советской Украины. Мы просим товарища Сталина и товарища Хрущева принять нас до наших братьев - украинцев". Все присутствующие ответили докладчику, что "все хотят до Радянской Украины", "хай живе Радянска Украина".

В прениях выступили рабочие и крестьяне: Попадинец, Сымулск, от интеллигенции - Орус Михаил, от духовенства - отец Прокопович и Шеллевер, который заявил: "Я от народа Раховского округа благодарю Красную армию за освобождения нас от ига немецких и мадьярских фашистов. Лучшей благодарностью Красной армии будет то, что мы все будем с тобой, дорогая нам Красная армия, мы с вами, дорогие братья Советской Украины. Наша родина, наша мать - это Советская Украина, а Чехословакия - для чехословаков, а не для нас - украинцев и русских. Мы в Чехословакии были не равны, нас унижали и угнетали. Мы, как священники, идем вместе с народом, идем к нашей матери Украине, мы идем в семью великого Сталина, где будет настоящая и равная жизнь. Сталин - наш народный герой, наш освободитель, идемте к нему и только к нему".

Далее священник Шеллевер говорит: "Слава и честь Сталину, слава доблестным советским воинам, слава погибшим воинам Красной армии". Речь священника Шеллевера неоднократно прерывалась возгласами: "Ура", "Хай живе Сталин", "Хай живе Красная армия", "Хай живе Советская Украина". На митинге выступило 10 человек.

Принята резолюция на имя товарища Сталина. В резолюции, принятой единогласно, присутствующие на митинге просят товарища Сталина принять в семью единокровных братьев в состав Советской Украины.

Митинг прошел с большим подъемом.

Резолюция митинга будет направлена дополнительно, после получения ее по телеграфу.

Мехлис

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 61. Д. 864. Л. 1-2.

Донесение Л.З. Мехлиса И.В. Сталину.

Донесение Н.С. Хрущева И.В. Сталину

Послано т. Молотову

17.Х1.1944 г. N С-4954.

ЦК ВКП(б)

Товарищу СТАЛИНУ И.В.

В последних числах октября и в начале ноября, будучи в западных областях УССР, я решил заехать к товарищам Петрову и Мехлису с тем, чтобы по дороге, не называя себя, поговорить с крестьянами и интеллигенцией и выяснить настроение населения Закарпатской Украины и его отношение к Советскому Союзу.

В то время штаб 4 Украинского фронта находился в г. Мукачево. Недалеко от этого города дислоцировался партизанский отряд под командованием героя Советского Союза Тканко, при котором находился выброшенный нами по заданию чехословацкой компартии коммунист тов. Турьяница - уроженец Закарпатской Украины.

Я встретился с командиром партизанского отряда т. Тканко и с т. Турьяница, которые знают местные условия и настроения населения.

После бесед с т.т. Тканко, Турьяница и местными жителями я убедился, что рабочие, крестьяне и интеллигенция Закарпатской Украины очень хорошо встретили Красную армию и единодушно желают присоединиться к Советскому Союзу. Тов. Турьяница мне рассказал, что в городах и особенно в селах настроение населения очень хорошее, везде большое стремление жить вместе с русским и украинским народами. Об этом мне также рассказывали т.т. Петров, Мехлис и другие командиры и политработники 4 Украинского фронта.

Тов. Турьяница в беседе со мной настаивал на том, чтобы мы разрешили поднимать народ Закарпатской Украины на присоединение к Советскому Союзу в состав Советской Украины. Он уверял меня, что для этого больших усилий не потребуется, так как население очень стремится к Советскому Союзу и во многих местах на собраниях такие предложения возникают стихийно. Нужно только оформить эти желания в виде резолюций и петиций.

Петиция делегатов 1-го съезда народных комитетов Закарпатской Украины с просьбой присоединения к Советской Украине.

Осуществляя Ваше указание, мы договорились с т. Мехлисом о том, чтобы допускать принятие обращений к советскому правительству с просьбой присоединить земли Закарпатской Украины к Советскому Союзу. Мы условились с т.т. Мехлисом и Турьяница, чтобы такие резолюции и обращения направлялись вам. Мы договорились также о необходимости принимать такие же обращения и петиции на имя президента Чехословацкой Республики Бенеша с просьбой содействовать в присоединении земель Закарпатской Украины к Советскому Союзу и направлять эти документы представителю чехословацкого правительства Немецу, который находится в г. Хуста.

Я вызвал в Мукачево работника ЦК КП(б)У т. Чеканюка и предложил ему побыть там некоторое время и помочь т. Турьянинца в оформлении документов.

В г.г. Ужгород, Мукачево, Хвалава и ряде других населенных пунктов в октябрьские дни с большим подъемом прошли митинги, на которых выступало много рабочих, крестьян и интеллигенции с предложениями о присоединении к Советскому Союзу. Эти предложения везде встречались с большим восторгом. На митингах были единодушно приняты резолюции и письма на Ваше имя с просьбой присоединить земли Закарпатской Украины к Советской Украине.

16 ноября в разговоре по телефону с тов. Мехлисом он заявил, что такие письма приняты во многих местах и он их посылает Вам.

Тов. Мехлис просил меня прислать к нему несколько работников ЦК КП(б)У для помощи местным активистам (крестьянам и интеллигенции) развернуть работу и главным образом помочь в оформлении документов соответствующего политического содержания и направления.

Прошу Вас разрешить послать в Закарпатскую Украину 3-5 работников ЦК КП(б)У. Эту работу мы проведем секретно. Посланные товарищи будут находиться при партизанском отряде тов. Тканко и работать под видом местных партизан. Это удобно сделать, так как этот партизанский отряд действительно состоял из местных жителей - украинцев и были только наши руководители и небольшое ядро. Посланные товарищи будут держать со мной связь при помощи т. Мехлиса.

Н. Хрущев.

17 ноября 1944 года.

Москва

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 61. Д. 864. Л. 3 - 5.

Нота английского посла А. Керра

Секретно

Перевод с английского

Британское посольство

Москва, 11 июля 1945 г.

Дорогой г-н Молотов,

Немедленно по получении ноты Народного комиссариата иностранных дел за N 40/2Е-Ан от 29 июня, уведомляющей меня о соглашениях, заключенных между СССР и Чехословакией о присоединении Закарпатской Украины к Украинской ССР, я довел содержание этой ноты до сведения своего правительства. Мое правительство позже узнало из печати, что договор, на который ссылается нота комиссариата, был подписан в тот же день.

Английский посол Арчибальд Кларк Керр (1882-1951).

1. Я получил указания своего правительства выразить его удивление в связи с тем, что советское правительство не сочло уместным поставить его, как союзника, в известность о своих намерениях до того, как заключить с другим союзным государством соглашение, предусматривающее важное присоединение территории к Советскому Союзу. Мое правительство тем более считает себя вправе высказать такое мнение, потому что оно неоднократно поясняло, что, по его мнению, все территориальные изменения в Европе должны быть отложены до окончательного мирного урегулирования.

Искренне Ваш

Арчибальд Кларк Керр.

Его превосходительству

Господину В.М. Молотову,

народному комиссару иностранных дел.

Москва

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 61. Д. 864. Л.19.

Послание В.М. Молотова А. Керру

Секретно

Москва, 31 августа 1945 года.

Уважаемый г-н Посол,

В связи с Вашим письмом по поводу соглашения между СССР и Чехословакией о присоединении Закарпатской Украины к Украинской СССР, считаю необходимым сообщить, что советское правительство неоднократно высказывало свое мнение о том, что вопрос о территориальных изменениях в Европе может быть окончательно разрешен лишь при мирном урегулировании. Это правило, по мнению советского правительства, не должно, однако, распространяться на случай, когда территориальные изменения осуществляются с общего согласия и по доброй воле заинтересованных сторон. Такая точка зрения неоднократно высказывалась и британским правительством в бытность премьер-министром г-на Черчилля и министром иностранных дел г-на Идена.

Советско-чехословацкое соглашение, о котором Вы упоминаете в своем письме, предусматривающее присоединение Закарпатской Украины к Украинской Советской Социалистической Республике, произведено по инициативе правительства Чехословакии и основывается на свободном согласии и доброй воле указанных заинтересованных сторон, и к этому случаю, следовательно, не может быть применено правило об отсрочке заключенных таких соглашений до окончательного мирного урегулирования. Как известно британскому правительству, вопрос о советско-польской границе по "линии Керзона" также был урегулирован по взаимному согласию Советского Союза и Польши и без ссылки на то, что этот вопрос подлежит мирному урегулированию впоследствии.

Прошу Вас, г-н посол, принять уверения в моем весьма высоком уважении.

Сэру Арчибальду Кларку Керру,

Чрезвычайному и Полномочному Послу

Соединенного Королевства.

Москва.

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 61. Д. 864. Л. 22.

1. Опубликована 12.06.2021на сайте http://kremlin.ru/events/president/news/66181

2. Нам И.В., Наумова Н.И. Карпаторусская проблема на Парижской мирной конференции (1919 г.)// Русин. 2018. N53. С.173-192.

3. Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. Т. 4. Кн. 2. М., 1983. С. 207 - 208.