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06.09.2021 16:29
Рубрика: Власть

Для владимирских олимпийцев увеличили призовой фонд

Текст: Элина Труханова (Владимир)

Во Владимирской области увеличили размер денежной премии для победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Соответствующие изменения внесены в постановление администрации региона "О подготовке спортсменов области для участия в официальных международных соревнованиях". Согласно новой редакции документа, в разы увеличены премии спортсменам, занявшим первое, второе и третье места, а также их наставникам.

Отныне победители Игр будут получать премию в три миллиона рублей, "серебряные" призеры - два млн, олимпийцы, завоевавшие бронзовые медали, - один миллион рублей. К слову, до этого своих олимпийцев регион премировал в размере около 540, 324 и 216 тысяч рублей соответственно.

Существенно увеличены и премии тренерам. За подготовку победителей Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр спортсмены-педагоги они будут получать полтора миллиона рублей, за "серебряных" призеров - 1,125 млн, за "бронзовых" - 750 тысяч рублей. В среднем премии увеличены в три - четыре с лишним раза.

В обладминистрации уточнили, что решение о весомом увеличении размера указанных премий было принято по итогам состоявшегося в июне заседания общественного совета по физической культуре и спорту при губернаторе области.

Кстати

На Олимпийских играх в Токио чемпионами в командных соревнованиях стали представлявшие Владимирскую область гимнасты Ангелина Мельникова и Артур Далалоян. Ангелина Шкатова - "серебряный" призер Олимпиады по художественной гимнастике. На Паралимпийских играх бронзовую медаль в соревнованиях по пауэрлифтингу завоевала владимирская спортсменка Вера Муратова.

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