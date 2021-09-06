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06.09.2021 13:02
Рубрика: Происшествия

Два пассажира рейсового автобуса пострадали в аварии на юго-востоке Москвы

Текст: Ирина Рыбникова

На улице Белореченской на юго-востоке Москвы произошло ДТП: рейсовый автобус столкнулся с иномаркой. Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, авария произошла из-за того, что автомобиль резко перестроился, из-за чего водителю автобуса пришлось применить экстренное торможение.

Фото: Пресс-служба МВД по Адыгее
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В результате пострадали два пассажира автобуса: девушка и ребенок. У обоих пострадавших предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, обоих увезли в больницу. В пресс-службе уточнили, что ДТП произошло в районе дома N22/66.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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