Рязанские магазины заподозрили в рекордных наценках на овощи

В Рязани антимонопольная служба обнаружила, что две крупнейшие торговые сети в регионе завышали цены на продукты "борщевого набора". По признакам установления монопольных цен возбуждено дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Рязанского УФАС в ходе мониторинга ситуации с ценами на социально значимые товары этим летом обнаружили существенное завышение цен в торговых сетях "Магнит" и "Пятерочка". Монопольно высокие цены в этих сетях были установлены на картофель, капусту, лук и морковь.

Проверяя обоснованность столь высоких цен, монопольщики установили, что торговая наценка к закупочной цене превышала 50 процентов, а иногда доходила до 100 процентов.

Если подозрения в установлении монопольно высоких цен подтвердятся, торговым сетям грозят серьезные штрафы.