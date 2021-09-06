Синоптики: Москвичей ждет самый холодный день этой недели

Понедельник станет самым холодным днем этой недели. Воздух прогреется максимум до +12 градусов.

По данным метеорологов, регион находится в тыловой части циклона, местами пройдет небольшой дождь.

"Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы и будет соответствовать норме для начала октября, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Воздух прогреется до +9...+12. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 50 процентов. Содержание кислорода в воздухе останется пониженным".

Как отмечают специалисты, организм человека очень чутко реагирует на изменения в погоде, поэтому стоит себя поберечь, а людям с сердечно-сосудистыми патологиями, заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких, рекомендованы профилактические оздоровительные процедуры.

В Метеобюро Москвы и области также сообщили, что рекорд по теплу был установлен 6 сентября 1938 года, тогда воздух прогрелся до +29,4 градуса. А в этот же день в 1949 году было всего +1,2 градуса.