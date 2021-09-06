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06.09.2021 08:37
Рубрика: Общество

Тимофей Баженов отметил, что заповедные территории России используются с большими нарушениями

Текст: Анна Полтавцева
Руководитель Минприроды на ВЭФ-2021 анонсировал полный запрет на капстроительство, вырубку леса и создание биосферных полигонов в заповедниках, национальных парках и других особо охраняемых территориях.
Фото: Максим Манюров Фото: Максим Манюров
Фото: Максим Манюров

Лидер общественного движения Тимофей Баженов констатировал, что в настоящее время в заповедниках и других охраняемых территориях фиксируется множество нарушений природоохранного законодательства.

Фото: Евгений Табалыкин
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"13% общей площади нашей страны принадлежит к особо охраняемым природным территориям. Реальность такова, что, несмотря на существующие ограничительные меры, фактически эти территории используются с большими нарушениями. Только в 2020 году Минприроды зафиксировало более 50 случаев незаконной вырубки леса. Такие потери принято считать в материальном выражении. Но потери, которые несёт экология нашей страны с каждой такой вырубкой, куда больше озвученных сумм", - отметил телеведущий программ о природе Тимофей Баженов.

Только на основании официальной статистики заповедным территориям из-за несанкционированной вырубки леса в 2020 году нанесен миллиардный урон. Незаконно уничтожено 24 тысячи кубометров древесины.

Тимофей Баженов с сожалением констатировал, что незаконная деятельность человека также влечёт за собой исчезновение многих видов птиц и животных. За минувший год в российскую Красную книгу России внесено 14 видов млекопитающих и 29 видов птиц. По всей видимости, полностью вымерли 11 видов животных.

"Необходимо как можно скорее остановить варварское освоение особо охраняемых природных территорий. Методы для борьбы должны быть максимально жёсткими. Размер взысканий должен быть таким, чтобы нарушители ощутили всю его тяжесть для своего нелегального "бизнеса"", - требует Тимофей Баженов.

Инициатива Минприроды сыграет позитивную роль в сохранении статуса Москвы как одного из самых зелёных городов мира. В настоящее время почти половина территории столичного мегаполиса занята лесами, парками, скверами. С целью сохранения и увеличения площади зелёных насаждений Баженов выступает за введение моратория на любые изменения границ парковых зон города. Еще одной экологической инициативой Баженова является двукратное увеличение объёма компенсационного восстановления лесов. Если это предложение закрепить законодательно, то за каждое вырубленное дерево необходимо будет сажать два новых.

В поддержку запрета практически любой хозяйственной деятельности человека в заповедных местах выступил также активист, инженер Антон Тарасов. Он уверен, что запрет поможет сохранить территории парковых зон Москвы.

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