Семь человек пострадали в ДТП под Воронежем

Две иномарки столкнулись днем 6 сентября в Новоусманском районе на 25 километре автодороги Воронеж - Нововоронеж. Травмы получили семь человек, в том числе двое маленьких детей.

Как сообщили в управлении МВД по региону, 32-летний местный житель за рулем Grat Wall ехал со стороны Воронежа и врезался в Hyundai Solaris под управлением 52-летнего мужчины.

В результате пострадали оба автомобилиста и их пассажиры: 28-летняя женщина, пятилетний мальчик и годовалая девочка в Solaris, а также 57-летний мужчина и 53-летняя женщина из Great Wall. Дети перевозились с использованием удерживающих устройств. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Полиция проводит проверку, устанавливая все обстоятельства и причины ДТП.