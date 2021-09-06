В Ивановской области женщина и ее 16-летняя дочь умерли после застолья

Тела женщины и девочки-подростка обнаружены в деревне Луговое Кинешемского района без признаков насильственной смерти. В той же квартире нашли годовалого мальчика, с ним все в порядке.

Как сообщили в управлении СК по Ивановской области, речь идет об одной семье. 40-летняя мать вместе с 16-летней дочерью 2 сентября побывала в гостях в Кинешме. Вместе с друзьями женщина и девушка распивали спиртное.

"На следующий день они находились по месту жительства, чувствовали недомогание, у них имелась сильная рвота. От вызова скорой помощи они отказались, занимались лечением самостоятельно. Утром 4 сентября, поскольку семья перестала выходить на связь, соседи зашли в квартиру и обнаружили тела", - пояснили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Назначены экспертизы, которые позволят установить причины смерти женщин.