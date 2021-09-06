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06.09.2021 10:09
Рубрика: Происшествия

В Воронеже маршрутка разбила шесть автомобилей

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: ГУ МВД по Воронежской области Фото: ГУ МВД по Воронежской области
Фото: ГУ МВД по Воронежской области

В аварии с участием маршрутного микроавтобуса и шести легковых автомобилей в Воронеже пострадали два пассажира "Газели": 21-летняя девушка и 58-летняя женщина. Они доставлены в больницу, сообщили в ГУ МВД по региону.

Фото: Пресс-служба МВД по Адыгее
Женщина и двое детей погибли в ДТП с шестью автомобилями в Адыгее

Массовое ДТП произошло в 8.30 в центре города. По предварительным данным, 54-летний водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с Lada Granta.

Затем маршрутка выехала на встречную полосу, где столкнулась с Kia Picanto и Lada Largus. Последнюю отбросило на припаркованные Nissan Juke, Mazda и Renault Logan.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, они устанавливают подробности происшествия.

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