Виновный в гибели ребенка на катере в Москве получил 1,5 года колонии

Тушинский районный суд Москвы приговорил к 1,5 годам лишения свободы мужчину, виновного в гибели ребенка на катере в Москве. Как сообщили в пресс-службе Тверского суда, Гайбуллочон Махкамов признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожность смерть человека".

Макхамову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением маломерными судами.

По данным следствия, Макхамов управлял катером, который буксировал вейкбордиста по Москве-реке. На борту катера находился ребенок, который в нарушение инструкции был без спасательного жилета. Во время движения катер начал раскачиваться, ребенок выпал за борт и попал под винт двигателя. Спасти его не удалось.