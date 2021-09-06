Четырехлетний мальчик сбежал из детсада во Владивостоке

Воспитанник младшей группы одного из детских садов Владивостока во время прогулки самостоятельно ушел с территории учреждения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, сначала четырехлетнего мальчика воспитатели попытались отыскать своими силами, но успехов это не принесло, и тогда они обратились в полицию.

"На место происшествия прибыли полицейские, которые составили ориентировку на пропавшего малыша, и все наряды незамедлительно приступили к поискам", - говорится в сообщении.

Найти беглеца удалось аж в четырех километрах от детсада. Ребенка, идущего вдоль улицы Калинина, заметили сотрудники Госавтоинспекции. Выяснилось, что мальчик направлялся домой. Его отдали в сад совсем недавно, и малыш часто просился к маме.

Полицейские отвезли ребенка в отдел и передали родителям. В инциденте будут разбираться представители СК.