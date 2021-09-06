Фальков: Материалы о Хабаровском процессе включат в учебную программу

Выступая на открытии форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что материалы о судебном процессе над японскими военачальниками 1949 года планируется включить в учебную программу подготовки юристов и историков.

Он отметил, что в прошлом году Псковский госуниверситет разработал учебный модуль "Без срока давности", рассказывающий о преступлениях нацистов.

"В основном он, конечно, посвящен Нюрнбергским событиям и тому, что происходило в нашей стране. В этом году мы хотим дополнить этот модуль материалами по Хабаровскому процессу, в первую очередь для подготовки юристов и историков", - приводит слова министра "Интерфакс".

Напомним, что в Хабаровске в рамках форума открылась выставка рассекреченных документов "Дальневосточный Нюрнберг - документальная летопись Хабаровского края". В качестве экспонатов впервые представлены документы из Архива внешней политики России, ФСБ, МВД, Государственного архива Хабаровского края и Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова, посвященные Хабаровскому процессу. Речь идет о суде над бывшими военными Квантунской армии, обвинявшимися в создании и применении бактериологического оружия во время Второй мировой войны. Состоялся он в декабре 1949 года.