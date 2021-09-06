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06.09.2021 05:06
Рубрика: Общество

В Хабаровске открылась выставка рассекреченных военных документов

Текст: Дина Непомнящая

В правительстве Хабаровского края в рамках международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" открылась выставка рассекреченных документов "Дальневосточный Нюрнберг - документальная летопись Хабаровского края", пишет РИА Новости.

Будут представлены архивы ФСБ о суде над военными преступниками на Дальнем Востоке

В качестве экспонатов представлены документы из Архива внешней политики России, ФСБ, МВД, Государственного архива Хабаровского края и Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова, посвященные Хабаровскому процессу. Речь идет о суде над бывшими военными Квантунской армии, проходившем с 25 по 30 декабря 1949 года.

Как сообщила в преддверии форума ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева, эти документы позже войдут в сборник, посвященный Хабаровскому процессу. Его выпустят в рамках проекта "Без срока давности".

Кроме того, материалы выставки могут лечь в основу научных работ школьников и студентов со всей России.

Справка "РГ"

Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходит 6-7 сентября при поддержке Фонда президентских грантов.

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