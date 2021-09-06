В Якутии глава стройфирмы пойдет под суд за хищение 39 млн рублей

Глава одной из строительных фирм Якутии пойдет под суд по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (части 3, 4 статьи 159 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, женщина с целью обогащения заключила с 52-мя местными жителями договоры купли-продажи земельных участков, расположенных на 12-м километре Покровского тракта в Якутске, якобы для строительства там элитного коттеджного поселка. При этом злоумышленница и не собиралась выполнять взятые на себя обязательства по переходу к гражданам права собственности на эти участки и тем более возводить на них жилье.

"Участки фактически не принадлежали возглавляемой ею организации из-за их нахождения в залоге, также у организации не было разрешения на строительство", - добавили в надзорном ведомстве.

Сумма ущерба, причиненного обманутым гражданам, превысила 39 миллионов рублей. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.