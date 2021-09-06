В Приморье задержали блогера, разъезжавшего по России в грузовых поездах

В Приморском крае полицейские задержали путешественника, ехавшего в Хабаровск в вагоне грузового поезда. Им оказался 21-летний житель Ижевска, который таким опасным способом колесит по России и ведет репортажи для своего блога в Instagram, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

"Информация о двух молодых людях, едущих в полувагоне грузового поезда, поступила в дежурную часть от бдительного машиниста, который заметил их на перегоне между станциями Гвоздево и Оленевод", - говорится в сообщении.

На место сразу же выехали сотрудники полиции. Задержать им удалось только одного нарушителя. Его доставили для разбирательства в дежурную комнату полиции на станции Уссурийск.

Как удалось установить правоохранителям, молодой человек девять раз попадался на нарушении правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта в нескольких регионах страны. В Приморье он прилетел с Камчатки. Из Владивостока блогер вместе со своим новым знакомым собирался добраться в Хабаровск, а оттуда - в Ижевск.

На горе-путешественника составили очередной протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 11.17 КоАП Российской Федерации.