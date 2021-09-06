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06.09.2021 14:39
Рубрика: Власть

Власти Казани призвали поймать расклейщиков рекламы на столбах

Текст: Сергей Кирсанов

Исполнительный комитет города и Управление внутренних дел должны найти управу на нарушителей, которые расклеивают объявления на столбах наружного освещения. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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О проблеме сообщил руководитель местной энергоснабжающей компании Рустам Абдулхаков. По его словам, предприятие регулярно проводит очистку опор освещения, хотя эта работа и не предусмотрена контрактом. Объявления появляются постоянно, при этом система автоматического дозвона по указанным в них телефонным номерам не приносит эффекта.

- Мы с этим вопросом не в первый раз сталкиваемся. Нужно собраться вместе с МВД, ведь это порча имущества, и есть соответствующее административное наказание. При повторном нарушении - уголовное наказание. Должны быть заявления от собственников, - приводит слова Метшина официальный портал Казани.

Кроме того, по его мнению, выявить нарушителей можно с помощью установленных на столбах видеокамер.

- Если нет камер, то нужно их дополнительно устанавливать на перекрестках. Мы такое внимание уделяем благоустройству, внешнему облику и чистоте города, а с этим не можем разобраться. Жду действенных мер вместе с Управлением внутренних дел. Есть телефоны, видеокамеры, личный состав. Выходите из штаба и поймайте этих злодеев, - заключил глава города.

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