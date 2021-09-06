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06.09.2021 13:31

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило плановые работы на производственных объектах

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило плановые работы на производственных объектах на территории Омской, Новосибирской и Кемеровской областей. Мероприятия проводились в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.

Цель - повышение эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры предприятия для обеспечения стабильной транспортировки нефти.

В Кемеровской и Новосибирской областях специалисты Новосибирского РНУ выполнили подключение обвязок камер приема и пуска средств очистки и диагностики резервной нитки подводного перехода через р. Обь и линейной части МН Омск - Иркутск после гидравлических испытаний.

С целью поддержания высокого уровня промышленной безопасности на МН Омск - Иркутск в зоне ответственности Омского РНУ была проведена замена узла запорной арматуры (УЗА). Оборудование было заменено для повышения эксплуатационной надежности линейной части магистрального нефтепровода. Новая шиберная задвижка с электроприводом производства АО "ТОМЗЭЛ" отличается простотой конструкции, высокой степенью герметичности и долгим сроком службы, рассчитанным на 50 лет.

В мероприятиях, выполнявшихся в период плановой остановки транспортировки нефти по МН Омск - Иркутск, были задействованы 90 работников линейных аварийно-эксплуатационных служб, центральных ремонтных служб Омского и Новосибирского районных нефтепроводных управлений, использовалось 42 единицы специализированной техники.

В настоящее время транспортировка нефти осуществляется в полном объеме согласно графику, производственная инфраструктура предприятия функционирует в штатном режиме.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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