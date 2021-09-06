В Барнауле КамАЗ сбил трех женщин, две из них погибли

Полиция начала проверку обстоятельств трагедии в Барнауле. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, КамАЗ сбил трех женщин, две погибли.

Грузовиком с прицепом управлял водитель 1988 года рождения. Машина сбила пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Одна пострадавшая доставлена в больницу, медики оценивают ее состояние как тяжелое. Две женщины погибли на месте.

Правоохранители устанавливают личности и возраст жертв ДТП. Известно, что авария произошла на Змеиногорском тракте.