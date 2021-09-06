В Красноярске мужчина с топором устроил погром в ветеринарной клинике

Полиция Красноярска выясняет обстоятельства конфликта, который произошел между клиентом ветеринарной клиники и ее сотрудниками. Об этом рассказала сегодня пресс-служба регионального главка МВД.

В правоохранительные органы обратился администратор ветклиники, расположенной в Советском районе столицы Красноярского края. Представитель лечебного учреждения сообщил о конфликте персонала с одним из постоянных клиентов. Прибывшие на место инцидента стражи порядка установили, что горожанин оставил свою собаку ветеринарам, и в ходе лечебной процедуры она умерла. Узнав об этом от работников клиники по телефону, владелец животного вооружился топором, пришел в лечебницу и повредил телевизор в холле, а также стойку администратора.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.