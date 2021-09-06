В Москве поймали телефонных мошенников, звонящих от имени банков

Сотрудники ГУУР МВД России и уголовного розыска МВД Карелии установили подозреваемых в серии телефонных мошенничеств. Предполагаемый организатор и двое участников группы задержаны в Москве и Московской области. Об этом сообщает пресс-центр МВД России. На представленном видео можно понаблюдать, как происходило задержание.

Эти люди звонили в разные регионы страны, представлялись сотрудниками служб безопасности банков, запугивали клиентов потерей денег и убеждали переводить их на якобы защищенные счета. В итоге, граждане теряли все свои сбережения.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, фигуранты использовали в своей деятельности возможности IP-телефонии, а также технологию подмены номера. Так они имитировали звонки из офисов кредитно-финансовых организаций. Предполагают, что задержанные причастны, как минимум, к 11 подобным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Фигуранты доставлены в Карелию и заключены под стражу.

Между тем, как сообщили в пресс-службе МВД республики, за минувшие выходные дни в полицию написали около десяти заявлений о дистанционных мошенничествах. Это переводы денег на "безопасные счета", желание участвовать в проекте по инвестированию на интернет-бирже, заказы в интернет-магазинах. Полиция проводит проверку.