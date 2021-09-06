Установку турбин на фрегат "Адмирал Исаков" показали на видео

"Северная верфь" установила на строящийся фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков" турбины и редукторы главной силовой установки.

- Произведена погрузка на корабль элементов дизель-газотурбинного агрегата ДГТА М55Р. Это второй полностью отечественный агрегат, созданный на российских мощностях в рамках программы импортозамещения, - рассказали в пресс-службе верфи.

В трюм фрегата массивные механизмы опустили через технологические вырезы в палубе. После центровки редукторов, главных дизельных двигателей и турбин судостроители займутся центровкой и монтажом линии валопровода. На это понадобится около полугода.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения задач в любой точке мирового океана и оснащены управляемыми ракетами. Два корабля "адмиральской" серии в строю, один готовится к швартовным испытаниям, еще пять строятся.