В Петербург из Новосибирска вернулись блокадные трамвайные вагоны

В канун 80-летия начала блокады в Петербург вернулись два трамвайных вагона, которые в годы войны перевозили защитников осажденного города.

Как сообщила администрация Петербурга, сложную операцию по перевозке блокадной реликвии, обнаруженной в Новосибирске, организовали производители современных трамваев.

Два вагона типа ПС - прицепной стальной - были построены в Ленинграде. Во время блокады трамвай в городе не работал только зимой 1941-1942 годов. В апреле 1942-го его движение удалось возобновить, и ленинградцы восприняли это как надежду на возвращение к мирной жизни.

Первыми на линию выпускали поезда из более легких двухосных вагонов, чтобы изможденные горожане могли вытолкнуть их из-под оборванной контактной сети после обстрела или бомбежки. Обычно эти вагоны и ведущий моторный стальной сцепляли в трехвагонные поезда - "тройники".

Часть такого ленинградского поезда и нашли в Новосибирске. До этого считалось, что вагонов типа ПС вообще не осталось. Но обнаруженные раритеты хорошо сохранились, на них даже видны номера - 86 и 267.

Как выяснилось из документов, их передали в Новосибирск в середине 1960-х годов после капитального ремонта. После того как вагоны отслужили свой срок, один из них использовался в качестве бытовки на заводе, а другой стоял на базе отдыха.

Когда снимки вагонов случайно увидели специалисты, они определили, что это легендарный ленинградский ПС.

Раритетному трамваю еще предстоит реставрация: надо определить состояние основных элементов, восстановить утраченную ходовую часть и деревянный интерьер. Затем вагоны передадут в музей городского электрического транспорта. Ожидается, что их можно будет увидеть в апреле 2022 года - спустя 80 лет после пуска трамвая в осажденном Ленинграде.