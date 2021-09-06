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06.09.2021 13:28
Рубрика: Происшествия

Под Волгоградом пенсионер напал на продавщицу за отказ разменять деньги

Текст: Наталья Коротченко

В городе Камышин Волгоградской области пенсионер выбил стул из-под ног стоявшей у стеллажей продавщицы в супермаркете. Девушка упала лицом вниз на кафельный пол, а мужчина скрылся. Инцидент зафиксировала камера наблюдения в магазине.

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по области, личность мужчины установил участковый, им оказался местный житель. Полицейским он объяснил, что сильно разозлился на девушку за отказ разменять ему деньги.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. По словам представителя УВД, будет проведена судебно-медицинская экспертиза о вреде здоровью, после чего полицейские примут процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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