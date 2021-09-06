Под Волгоградом пенсионер напал на продавщицу за отказ разменять деньги

В городе Камышин Волгоградской области пенсионер выбил стул из-под ног стоявшей у стеллажей продавщицы в супермаркете. Девушка упала лицом вниз на кафельный пол, а мужчина скрылся. Инцидент зафиксировала камера наблюдения в магазине.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по области, личность мужчины установил участковый, им оказался местный житель. Полицейским он объяснил, что сильно разозлился на девушку за отказ разменять ему деньги.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. По словам представителя УВД, будет проведена судебно-медицинская экспертиза о вреде здоровью, после чего полицейские примут процессуальное решение.