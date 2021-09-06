Женщина и двое детей погибли в ДТП с шестью автомобилями в Адыгее

В воскресенье вечером в Тахтамукайском районе Адыгеи на дороге Краснодар - Верхнебаксанский произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, в результате столкновения погибли три человека.

- Автомобиль Hyundai под управлением 33-летней жительницы Краснодарского края столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем КамАЗ, за рулем которого находился 49-летний житель города Армавира, - говорится в сообщении ведомства.

После столкновения иномарку отбросило, и в нее врезались еще три легковых машины. Еще один автомобиль врезался сзади в грузовик, который начал экстренно тормозить.

На месте происшествия погибла водитель Hyundai и два пассажира - 15-летние мальчик и девочка. Движение по дороге временно перекрыли, но сейчас проезд по этому участку снова открыт. На месте работает следственно-оперативная группа МВЛ по Тахтамукайскому району Адыгеи.