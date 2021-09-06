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Умер актер из фильма "Миссия: невыполнима" Ион Карамитру

Новости
    06.09.2021, 17:24
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Умер Ион Карамитру, румынский актер кино, театра и ТВ, режиссер, директор бухарестского Национального театра, председатель Театрального союза Румынии и бывший министр культуры страны.

Артист ушел из жизни в воскресенье в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Digi24. Как отмечено, Карамитру был госпитализирован в начале августа.

Ион Карамитру родился 9 марта 1942 года в Бухаресте. Окончил институт театра и кино. На сцене дебютировал в 63-м - в "Гамлете". На экранах - с середины 60-х: "Лес повешенных", "Выстрелы при лунном свете", "Замок в Карпатах", "Признание в любви", "Кафка", "Гражданин Икс", Зозимов "Миссия: невыполнима", "Опасная иллюзия".

Лауреат многочисленных наград и званий.

Пост министра культуры занимал в 1996-2000 годах.

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