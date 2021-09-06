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06.09.2021,  
09:47
Текст:  Светлана Цыганкова

В 2022 году начнут испытания первого российского броневика класса MRAP

Фото: Ремдизель Фото: Ремдизель
Фото: Ремдизель

Испытания новейшего бронеавтомобиля К-4386 ЗА-СпН класса MRAP начнутся в 2022 году. Данная современная машина была впервые представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", писала пресс-служба "Ремдизеля", где машину и производят.

Фото: ФПТ
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Об испытаниях броневика в будущем году ТАСС сообщил главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович. Бронеавтомобиль класса MRAP - первая машина с повышенной противоминной защитой, которая предназначена для сил специального назначения.

Ее максимальная скорость - 100 километров в час, масса - 12 тонн. Грузоподъемность - две тонны.

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