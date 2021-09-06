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06.09.2021 21:44
Рубрика: Общество

В финал Международной олимпиады по финансовой безопасности вышли 500 студентов и школьников

Текст: Мария Агранович

С 3 по 9 октября в образовательном центре "Сириус" состоится финальный этап Международной олимпиады по финансовой безопасности. Мероприятие организовано по поручению Президента Владимира Путина.

Фото: iStock
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- В финал олимпиады вышло 500 человек. Из них 440 российских школьников и студентов и 60 студентов из вузов стран ближнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении, - сообщил на заседании организационного комитета по подготовке и проведению олимпиады заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, уже принято решение, что победители олимпиады получат дополнительные возможности при поступлении в вузы. Например, школьники смогут без вступительных испытаний поступить на бюджетные отделения по программам бакалавриата и специалитета. Студентам - возможность попасть без экзаменов на бюджет в магистратуру или аспирантуру в вузы-участники Международного сетевого института.

Уже сформированы все тестовые задания для финалистов по обществознанию, юриспруденции и международным отношениям. Они прошли содержательную и профессиональную экспертизу. Но программа для участников олимпиады не будет ограничена только этим. Финалистов ждет большая экскурсионная программа в Олимпийском парке, парке науки и искусства "Сириус" и других интересных места Сочи.

Кстати, в апреле и мае этого года в рамках мероприятий Олимпиады в 20 тысячах общеобразовательных организаций прошел Всероссийский урок по теме "Финансовая безопасность".

Общество Образование Классный час с Марией Агранович

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