Новости

Таиланд планирует пускать вакцинированных туристов без карантина 14:13
Мишустин: Работодателям нужно перестать использовать бумажные документы 14:11
МИД РФ: Пострадавших среди находящихся в Гвинее россиян нет 13:58
МИД РФ призвал мятежников освободить президента Гвинейской республики 13:50
Российский авторынок снова в яме: из лидеров удержалась только Toyota 13:44
Сенатор: Россияне имеют высокий уровень "плохого" холестерина 13:43
Реновация городов затронет все столицы округов ДФО 13:43
Минпросвещения: В дни выборов школы будут работать в штатном режиме 13:42
В Армении одобрили вакцину "Спутник Лайт" 13:35
В Беларуси увеличат число заправок для электротранспорта 13:33
Москва запросила у Брюсселя разъяснения по поводу "углеродного налога" 13:32
На дне моря у Новой Земли найдено историческое судно 13:31
Дальневосточную ипотеку расширят на учителей и врачей до конца года 13:22
Два пассажира рейсового автобуса пострадали в аварии на юго-востоке Москвы 13:02
Суд в Беларуси приговорил Колесникову и Знака к длительным срокам 13:01
Матвиенко вылетела в Вену для участия в конференции спикеров парламентов 13:01
Лукашенко рассчитывает в два раза нарастить добычу нефти в Беларуси 12:59
ВЦИОМ: 60% россиян предпочитают смотреть отечественное кино 12:57
Цена на газ в Европе преодолела очередную рекордную отметку 12:54
Инфекционист оценил риск распространения опасного штамма "мю" 12:10
Посольство РФ: Ситуация в Гвинее удовлетворительная, угроз дипмиссии нет 12:00
Оперштаб: В Москве выявлено 1463 новых случая COVID-19 11:51
В Киеве снесли памятник дружбе с Москвой 11:49
"Локомотив" делает все для возвращения Камано после переворота в Гвинее 11:49
1,5 миллиона москвичей подали заявку на участие в электронном голосовании 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
17 премьер недели по ТВ и в Сети с 6 по 12 сентября
17 премьер недели по ТВ и в Сети с 6 по 12 сентября
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
06.09.2021 12:57
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: 60% россиян предпочитают смотреть отечественное кино

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Значительное большинство россиян - 60% - отдают предпочтение российскому кинематографу. Таков итог опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), публикуемого на его официальном сайте.

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
Российские продюсеры работают над фильмом, где снимаются Эббот и Куэлли

Помимо России, в число-стран-лидеров зрительских предпочтений россиян вошли производители фильмов из США (Голливуд - 36%) и страны Евросоюза - 26%. При этом каждый десятый участник опроса или 12% выбирают советские фильмы.

Больше других возрастов отечественное кино выбирают люди в возрасте от 35 до 59 лет, а также те, кому исполнилось 66 лет и старше. Советский кинематограф чаще выбирают женщины - 66%, а кино из США чаще предпочитают мужчины - 43%. Но рекордсмены по симпатии к американским фильмам - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет - 77%.

Среди новых российских кинолент самыми известными среди участников опроса стали "Т-34" (5%), "Движение вверх", "Огонь" и "Холоп" - все по 3%). При этом показательно, что более трети россиян (39%) затруднились назвать новые отечественные фильмы, которые они видели. А 17% сказали, что не смотрели в последние несколько лет новое российское кино.

Общество Соцсфера Социология Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Кино и ТВ Мировое кино Наука и образование ВЦИОМ

Главное сегодня

Шойгу рассказал о промышленных центрах рядом с новыми городами в Сибири
Решение по делу о крушении Boeing под Донецком вынесут до конца 2022 года
ЦИК подготовит рекомендации по борьбе с двойниками на выборах
Талибы заявили о завершении войны в Афганистане
Клишас: В Совфеде поддерживают приравнивание пропаганды нацизма к экстремизму
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян