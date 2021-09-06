ВЦИОМ: 60% россиян предпочитают смотреть отечественное кино

Значительное большинство россиян - 60% - отдают предпочтение российскому кинематографу. Таков итог опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), публикуемого на его официальном сайте.

Помимо России, в число-стран-лидеров зрительских предпочтений россиян вошли производители фильмов из США (Голливуд - 36%) и страны Евросоюза - 26%. При этом каждый десятый участник опроса или 12% выбирают советские фильмы.

Больше других возрастов отечественное кино выбирают люди в возрасте от 35 до 59 лет, а также те, кому исполнилось 66 лет и старше. Советский кинематограф чаще выбирают женщины - 66%, а кино из США чаще предпочитают мужчины - 43%. Но рекордсмены по симпатии к американским фильмам - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет - 77%.

Среди новых российских кинолент самыми известными среди участников опроса стали "Т-34" (5%), "Движение вверх", "Огонь" и "Холоп" - все по 3%). При этом показательно, что более трети россиян (39%) затруднились назвать новые отечественные фильмы, которые они видели. А 17% сказали, что не смотрели в последние несколько лет новое российское кино.