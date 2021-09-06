Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе

Зенитный ракетный комплекс "Тор" сможет эффективно противостоять атакующему рою беспилотных летательных аппаратов. Концепт массового налета дешевых дронов-камикадзе на объекты ПВО разрабатывается иностранными военными.

Как сообщил ТАСС генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов, модернизированный "Тор" может эффективно управлять боевой работой ракетного комплекса, зенитной артиллерии ближнего действия и переносных ЗРК.

"При этом обнаружение и целеуказание осуществляются посредством мощных РЛС "Тора", а перехват ведется недорогими ракетами нижестоящих звеньев", - отметил Фанил Зиятдинов и добавил, что решение технически реализовано и уже может быть применено в бою.

Кроме ЗРК "Тор" для уничтожения беспилотников предполагает использование новой и дешевой в производстве ракеты ближнего действия.

"Наряду с основными ракетами малой дальности, предполагается ввести на комплексе малогабаритные ракеты ближнего действия", - отметил конструктор.

Напомним, что комплекс "Тор-М2" предназначен для прикрытия важных объектов и первых эшелонов сухопутных войск от ударов с воздуха. В составе комплекса 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 километров и высотным диапазоном до 10 километров. Радар ЗРК способен обнаруживать летательные аппараты, созданные по стелс-технологии.