Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе

Как сообщил ТАСС генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов, модернизированный "Тор" может эффективно управлять боевой работой ракетного комплекса, зенитной артиллерии ближнего действия и переносных ЗРК.
"При этом обнаружение и целеуказание осуществляются посредством мощных РЛС "Тора", а перехват ведется недорогими ракетами нижестоящих звеньев", - отметил Фанил Зиятдинов и добавил, что решение технически реализовано и уже может быть применено в бою.
Кроме ЗРК "Тор" для уничтожения беспилотников предполагает использование новой и дешевой в производстве ракеты ближнего действия.
"Наряду с основными ракетами малой дальности, предполагается ввести на комплексе малогабаритные ракеты ближнего действия", - отметил конструктор.
Напомним, что комплекс "Тор-М2" предназначен для прикрытия важных объектов и первых эшелонов сухопутных войск от ударов с воздуха. В составе комплекса 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 километров и высотным диапазоном до 10 километров. Радар ЗРК способен обнаруживать летательные аппараты, созданные по стелс-технологии.