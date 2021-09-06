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06.09.2021,  
11:58
Текст:  Николай Грищенко

Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе

Зенитный ракетный комплекс "Тор" сможет эффективно противостоять атакующему рою беспилотных летательных аппаратов. Концепт массового налета дешевых дронов-камикадзе на объекты ПВО разрабатывается иностранными военными.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Как сообщил ТАСС генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов, модернизированный "Тор" может эффективно управлять боевой работой ракетного комплекса, зенитной артиллерии ближнего действия и переносных ЗРК.

Фото: ФПТ
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"При этом обнаружение и целеуказание осуществляются посредством мощных РЛС "Тора", а перехват ведется недорогими ракетами нижестоящих звеньев", - отметил Фанил Зиятдинов и добавил, что решение технически реализовано и уже может быть применено в бою.

Кроме ЗРК "Тор" для уничтожения беспилотников предполагает использование новой и дешевой в производстве ракеты ближнего действия.

"Наряду с основными ракетами малой дальности, предполагается ввести на комплексе малогабаритные ракеты ближнего действия", - отметил конструктор.

Напомним, что комплекс "Тор-М2" предназначен для прикрытия важных объектов и первых эшелонов сухопутных войск от ударов с воздуха. В составе комплекса 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 километров и высотным диапазоном до 10 километров. Радар ЗРК способен обнаруживать летательные аппараты, созданные по стелс-технологии.

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