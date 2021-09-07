Проект "20 идей по развитию России" предлагает реформы, которые принесли бы выгоду как частному сектору, так и государственным структурам. Это попытка предпринимателя, как представителя бизнеса, наладить диалог с государством, сделав первый шаг и предложив свою программу. Все предложения Давыдова несут конструктивный характер и направлены исключительно на улучшение и укрепление общественного благосостояния. Проект не финансируется из государственного бюджета, и он не потребует никакого финансирования в будущем.

Многие ассоциируют "20 идей по развитию России" с политикой и пытаются найти там тайный смысл той или иной политической организации, гадая кому же это может быть выгодно. Но в этой плоскости невозможно подобрать ключ к разгадке только по одной простой причине: никакие политические взгляды не описываются и не пропагандируются автором. На самом деле ситуация противоположная. Рекламная кампания сайта 20idei.ru, в первую очередь, направлена на привлечение внимания государства, то есть внимания всех политиков, исполняющих свои обязанности в тех или иных органах власти. Потому что без их влияния и их непосредственного участия невозможна ни одна конструктивная реформа в стране. В государственных органах существуют механизмы обработки предложений от инициативных граждан, но они сегментированы и не всегда позволяют оценить пользу от комплексности предлагаемых идей.

"Органы государственной власти не нуждаются в публичности автора. Я уверен, они итак всё про меня знают, поскольку я обращался к ним не раз и предоставлял свои идентификационные данные. Мне не нужно политическое признание, поскольку я не собираюсь поступать на госслужбу. Наоборот, любая PR-кампания, посвященная раскрутке личности автора, будет отвлекать от цели - донести суть самих идей-предложений и призвать экспертные сообщества, политиков и чиновников обсуждать их на разных уровнях и начать воплощать в жизнь. Таким образом, самым желаемым результатом для меня является любая положительная реакция от государства на мои идеи и выражение намерения воплотить хотя бы часть из них. Я со своей стороны всегда открыт к диалогу и действию", - так объясняет свои ожидания от проекта "20 идей по развитию России" сам Дмитрий Давыдов.

История знает мало примеров, когда новшества встречались бы обществом единогласно и без возражений. Однако, именно за счет инициатив, порой даже самых невероятных и противоречивых, наша цивилизация добилась столь существенного прогресса. Поэтому Дмитрий Давыдов детально обосновывает эффективность каждого из своих предложений и доказывает практическую выгоду в каждом из разделов.

С содержанием 20-ти идей и подробным описанием проекта можно ознакомиться на сайте 20idei.ru

Материалы предоставлены предпринимателем Давыдовым Дмитрием