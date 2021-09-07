Акварельный сюрреализм Людмилы Рыбаковой представили в Минске

Черпая вдохновение в глубинах собственного подсознания, перенося на полотно фантастические миры, в которых вымысел дополняет реальность, Людмила Рыбакова - представитель авангардного направления в искусстве - собирает друзей в белорусской столице на свой вернисаж, который проходит под девизом "Истинные мотивы движения, или вращение в мирах". Он открылся в Центральной библиотеке имени Янки Купалы. В экспозиции представлено три десятка работ в смешанной технике мокрой акварели и акварельного карандаша, созданные за последние шестнадцать лет, сообщает БЕЛТА.

"Работать в такой манере не совсем просто, ведь нужно знать, как удержать образ: правильно разлить акварель, не дать слишком много воды или краски", - пояснила суть творческого поиска автор картин. Во-первых, по ее словам, при написании работ необходимо следить за фоном, чтобы акварельный карандаш не убивал основу, да и сама краска не перебивала его. С другой стороны, "именно совмещение размытой акварели и карандаша рождает поистине воздушные и философские работы", - приоткрывает тайны художественной магии Рыбакова.

Вот почему критики и полагают, что ее картины выполнены в технике интуитивного искусства. Это значит, что автор ничего не предполагает в тот момент, когда создает изображение на полотне.

Кстати, сама мастер сюрреализма утверждает, что работы нужно учиться читать. Даже цвет, уточняет она, используется художниками не случайно и может дать подсказку: "Красный рождает в воображении страсть, темперамент, зеленый - душевность, голубой и синий - сознание и творчество, малиновый и фиолетовый - космические цвета".

А возвращаясь к представленным на выставке работам, художница продолжает комментировать рождение своих шедевров. "При написании работы я сперва размываю акварели - играю с краской и водой. После, когда изображение высыхает, вешаю его на видное место и периодически поглядываю. Тогда все образы постепенно начинают выходить из картины, остается только взять карандаш и начать воплощать их. С каждым штрихом работа как будто сама проявляется на бумаге. На это может уйти один день, а может и целый месяц. Подсознание играет определенную функцию и поэтому ни одну из этих работ нельзя повторить. Во время написания в голове всплывают знания, которые потом дополняются поиском историй, каких-то тем. Если говорить на современном языке, то это и есть интуитивное искусство", - отметила автор и резюмировала, что "если зритель в данный момент переживает похожую жизненную ситуацию, он может попытаться поискать ответ на нее через эти картины".

Вот и организаторы выставки убеждены, что представленные в экспозиции картины говорят со зрителем, нужно только попытаться понять их и услышать. "На них нельзя смотреть бегло, нужно всматриваться в тонкости повествования, только тогда мир полотна откроет много закрытых, на первый взгляд, действий, эмоций и чувств".

Как известно, сюрреализм как новое направление в искусстве сформировалось в двадцатых годах прошлого столетия во Франции. Основоположником этого стиля был признан Андре Бретон, который опубликовал знаменитый "Манифест сюрреализма". Хотя многие искусствоведы убеждены, что характерные мотивы жанра встречаются и в работах европейских мастеров, ссылаясь на гениальный триптих И. Босха "Сад земных наслаждений", который тоже наполнен причудливыми фигурами, созданными фантазией мастера Северного Возрождения.