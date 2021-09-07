Большинство россиян уверены в незащищенности своих персональных данных

Почти три четверти россиян (74 процента) считают, что они не защищены от кражи и утечек персональных данных. По данным недавнего опроса ВЦИОМ, 49 процентов россиян уверены, что основная причина их утечек - злоупотребление данными тех, кто имеет к ним доступ.

15 процентов опрошенных, правда, полагают, что люди сами виноваты, поскольку бывают небрежны в передаче своих персональных данных. 14 процентов думают, что дело в несовершенстве законодательной системы, которая регулирует хранение и использование персональных данных.

При этом, когда речь заходит о защите, почти каждый четвертый россиянин (23 процента опрошенных) уверен, что с защитой его персональных данных все в порядке. Среди молодых людей в возрасте 18-24 лет в этом уверены 47 процентов. Но среди россиян в возрасте от 60 лет и старше опасения по поводу незащищенности своих персональных данных испытывают 83 процента. При этом более 30 процентов россиян не знают, для чего и как могут быть использованы их персональные данные, оставленные ими при регистрации на сайтах, при заказе доставок на дом и в соцсетях. Лучше информированы по этому поводу молодые россияне.

62 процента опрошенных считают, что они так или иначе осведомлены о целях использования их данных, среди молодежи таких 72-76 процентов.

При оценке безопасности предоставления персональных данных россияне выразили наибольшее доверие госучреждениям и банкам.