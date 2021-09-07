Указ главы Республики Бурятия от 6 сентября 2021 года № 262 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239, от 18.08.2021 № 240, от 26.08.2021 № 254, от 03.09.2021 №261):

1.1. Абзац второй пункта 7.3 признать утратившим силу.

1.2. В пункте 9:

1.2.1. В абзаце пятом слова "не более 20 человек" заменить словами "не более 40 человек".

1.2.2. Абзац восьмой признать утратившим силу.

1.2.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

"Разрешить организацию мероприятий в рамках реализации программы "Пушкинская карта" в театрально-зрелищных учреждениях Республики Бурятия, организациях культурно-досугового типа всех форм собственности, расположенных на территории Республики Бурятия, при условии загрузки зрительного зала в объеме не более 75 % от единовременной пропускной способности объекта с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и представления гражданами старше 18 лет сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) установленного образца, либо медицинского документа (справки) о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или методом ИХА, полученного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







