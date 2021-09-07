Указ главы Республики Бурятия от 6 сентября 2021 года № 262 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Новости

Во Франции пройдет общенациональное прощание с Жан-Полем Бельмондо 13:04
Песков: Россия не готова признать биткойн официальной валютой 13:03
ЦИК: Онлайн-голосование в России может работать по принципу конструктора 13:03
В Пскове у пустующего кинотеатра нашли древнюю церковь 13:03
Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Саратов 12:59
Депутат призвал вернуть смертную казнь для педофилов после трагедии в Кузбассе 12:57
Денис Проценко: Новая волна COVID-19 может начаться через месяц 12:50
Президент Бразилии запретил соцсетям удалять не понравившийся им контент 12:46
Названы регионы-лидеры по цифровизации госуслуг 12:45
Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе 12:45
АТОР: На курортах России летом 2021 года отдохнуло около 20 млн туристов 12:31
Собянин: В День города проезд по МЦК будет бесплатным 12:31
ЦИК запускает тренировку онлайн-голосования 12:25
В Индии при починке лифта нашли человека, умершего в кабине 24 года назад 12:24
Искусственный интеллект дописал Десятую симфонию Бетховена 12:15
Производство алкоголя в России уменьшается 12:11
Ален Делон о смерти Жан-Поля Бельмондо: Я совершенно раздавлен 12:07
Полярную станцию "Восток" отправили из Петербурга в Антарктиду 11:54
Оперштаб: В Москве выявлено 1187 новых случаев COVID-19 11:54
В Подмосковье запустили сервисы для отслеживания хода социальной газификации 11:46
В Минтруде рассказали, какие документы по охране труда изменятся 11:43
В Кузбассе две пропавшие школьницы найдены убитыми 11:41
В Подмосковье стартует масштабная кампания по вакцинации от гриппа 11:39
В Казани задержали одного из лидеров пирамиды Finiko 11:31
"Жизнерадостный коллега": сыгравшего Шан-Чи актера нашли на стоковых фото 11:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
7 сентября 2021 г.

Указ главы Республики Бурятия от 6 сентября 2021 года № 262 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239, от 18.08.2021 № 240, от 26.08.2021 № 254, от 03.09.2021 №261):

1.1. Абзац второй пункта 7.3 признать утратившим силу.

1.2. В пункте 9:

1.2.1. В абзаце пятом слова "не более 20 человек" заменить словами "не более 40 человек".

1.2.2. Абзац восьмой признать утратившим силу.

1.2.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

"Разрешить организацию мероприятий в рамках реализации программы "Пушкинская карта" в театрально-зрелищных учреждениях Республики Бурятия, организациях культурно-досугового типа всех форм собственности, расположенных на территории Республики Бурятия, при условии загрузки зрительного зала в объеме не более 75 % от единовременной пропускной способности объекта с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и представления гражданами старше 18 лет сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) установленного образца, либо медицинского документа (справки) о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или методом ИХА, полученного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией