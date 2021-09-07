Джилл Байден вернется на работу с полным рабочим днем

Супруга президента США Джилл Байден намерена вернуться к очному преподаванию английского языка в Общественном колледже Северная Вирджиния (Northern Virginia Community College). Об этом 7 сентября сообщает агентство AP.

В таком случае она станет первой женой американского лидера за всю историю существования США, у которой будет полный рабочий день, причем вне пределов резиденции главы государства, а не только обязанности первой леди.

Традиционно супруги президентов занимаются общественными проблемами, благотворительностью и патронажем, семейными делами, выполняют протокольные функции, а также иногда выступают в роли специального представителя президента.

Джилл Байден преподает английский язык с 1976 года. Она не прерывала своей работы ни после 2009 года, когда Байден стал вице-президентом, ни во время президентской кампании в 2020 году.