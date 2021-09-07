Горняки погибли в результате обрыва троса в шахте ЛНР

Серьезная авария произошла в понедельник на шахте "Красный партизан" в Свердловском районе Луганской народной республики. Трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места, оборвался.

"В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие", - сообщило во вторник агентство Луганскинформцентр, ссылаясь на пресс-службу МЧС ЛНР. Ведомство не называет число погибших и раненых, точная информация будет известна после ликвидации чрезвычайной ситуации.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР и специалисты медицины катастроф, спасатели деблокируют горняков. Организован штаб по ликвидации аварии.