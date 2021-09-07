Японский кот попал в книгу Гиннесса как самый популярный кот на Youtube

Японский кот Мотимару породы скоттиш-фолд попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный кот на Youtube, где он набрал более 619 миллионов просмотров.

Также у Мотимару есть аккаунт в Twitter, у которого порядка 18 миллионов просмотров в день, пост в среднем собирает 320 тысяч лайков. А фотокнига о коте заняла первое место по популярности среди подобных изданий.

На вопрос, почему Мотимару (обычно его уважительно называют Моти-сама) пользуется такой популярностью, владелец отвечает, что это, скорее всего, потому, что кот "очень милый" и с богатой мимикой.

Ранее самым популярным на Youtube котом был Мару, однако сейчас он постарел и собирает все меньше просмотров.