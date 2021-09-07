Японский кот попал в книгу Гиннесса как самый популярный кот на Youtube

Новости

Во Франции пройдет общенациональное прощание с Жан-Полем Бельмондо 13:04
Песков: Россия не готова признать биткойн официальной валютой 13:03
В Пскове у пустующего кинотеатра нашли древнюю церковь 13:03
Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Саратов 12:59
Депутат призвал вернуть смертную казнь для педофилов после трагедии в Кузбассе 12:57
Денис Проценко: Новая волна COVID-19 может начаться через месяц 12:50
Президент Бразилии запретил соцсетям удалять не понравившийся им контент 12:46
Названы регионы-лидеры по цифровизации госуслуг 12:45
Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе 12:45
АТОР: На курортах России летом 2021 года отдохнуло около 20 млн туристов 12:31
Собянин: В День города проезд по МЦК будет бесплатным 12:31
ЦИК запускает тренировку онлайн-голосования 12:25
В Индии при починке лифта нашли человека, умершего в кабине 24 года назад 12:24
Искусственный интеллект дописал Десятую симфонию Бетховена 12:15
Производство алкоголя в России уменьшается 12:11
Ален Делон о смерти Жан-Поля Бельмондо: Я совершенно раздавлен 12:07
Полярную станцию "Восток" отправили из Петербурга в Антарктиду 11:54
Оперштаб: В Москве выявлено 1187 новых случаев COVID-19 11:54
В Подмосковье запустили сервисы для отслеживания хода социальной газификации 11:46
В Минтруде рассказали, какие документы по охране труда изменятся 11:43
В Кузбассе две пропавшие школьницы найдены убитыми 11:41
В Подмосковье стартует масштабная кампания по вакцинации от гриппа 11:39
В Казани задержали одного из лидеров пирамиды Finiko 11:31
"Жизнерадостный коллега": сыгравшего Шан-Чи актера нашли на стоковых фото 11:28
Мишустин выделил 2 млрд рублей на меры по созданию "санитарного щита" 11:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 11:45
Рубрика: В мире

Японский кот попал в книгу Гиннесса как самый популярный кот на Youtube

Текст: Константин Волков

Японский кот Мотимару породы скоттиш-фолд попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный кот на Youtube, где он набрал более 619 миллионов просмотров.

Фото: Nicolas TUCAT / AFP
Старейший в мире французский кинотеатр "Эдем" попал в Книгу Гиннесса

Также у Мотимару есть аккаунт в Twitter, у которого порядка 18 миллионов просмотров в день, пост в среднем собирает 320 тысяч лайков. А фотокнига о коте заняла первое место по популярности среди подобных изданий.

На вопрос, почему Мотимару (обычно его уважительно называют Моти-сама) пользуется такой популярностью, владелец отвечает, что это, скорее всего, потому, что кот "очень милый" и с богатой мимикой.

Ранее самым популярным на Youtube котом был Мару, однако сейчас он постарел и собирает все меньше просмотров.

В мире Восточная Азия Япония Компании Информационные технологии YouTube

Главное сегодня

Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе
За сутки в России подтверждено 17 425 случаев COVID-19 в 85 регионах
Собянин: В День города проезд по МЦК будет бесплатным
Кудрин объяснил, почему пора сократить госсектор в экономике
Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Быкова к 13 годам колонии
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире