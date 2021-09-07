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От коронавируса умерла актриса и певица Роза Тураева

Новости
    07.09.2021, 08:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

3 сентября на 84-м году жизни в Ашхабаде умерла советская, туркменская актриса и певица, народная артистка Туркмении Роза Тураева.

Об этом сообщает ashgabat.in. Причиной смерти источники из числа учеников Тураевой называют коронавирусную инфекцию.

Роза Сапаровна Тураева родилась в 1938 году в Мары. В 1960-м окончила музыкальное училище при Государственном театре оперы и балета имени Махтумкули, в котором затем прослужила без малого тридцать лет. Исполняла ведущие партии в "Травиате" и "Риголетто" Верди, "Севильском цирюльнике" Россини, "Прекрасной Елене" Оффенбаха и "Кармен" Бизе.

В 1970-м дебютировала на экранах - в музыкальной комедии Льва и Ивана Репиных "Приключения Алдара Косе".

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